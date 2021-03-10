Эксперт рассказал, как убрать прослушку и сбор данных на смартфоне

Прослушкой и сбором данных на смартфонах зачастую занимаются большие корпорации. В рекламных целях сведения могут собирать практически все приложения. При этом в основном речь идет не о слежке в буквальном смысле - работает автоматический алгоритм. Поэтому пользователь может самостоятельно минимизировать сбор данных.

Как рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко, для этого в настройках смартфона в разделе «Приложения» отключить доступ к микрофону, динамикам, камере и геолокациям.

«Дополнительно можно отключить встроенную рекламу производителя. На Android вам нужно перейти в раздел Настройки Google > Реклама и выключите ползунок Персонализация рекламы. На iPhone путь в Настройки > Конфиденциальность > Службы геолокации > Системные службы, а затем отключите Геолокационные iAd. Затем перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Реклама. Включите: «Ограничить трекинг рекламы», — пояснил эксперт в разговоре с «Прайм».

Но слежка и прослушка в буквальном смысле также возможны, если на телефоне стоит шпионское ПО.

Сергей Кузьменко отметил, что в минувшем году Россия выбилась в лидеры по числу пользователей, которые имели такие вирусы на своих мобильных устройствах.

Зачастую шпионские программы на смартфоны попадают случайно, вместе с, казалось бы, полезными приложениями из магазина или по неосторожности пользователя.

Важно соблюдать главные антифишинговые правила: не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах и обновлять антивирус.