WhatsApp стал назойливо требовать у пользователей принимать новые правила использования

Сегодня, 00:24

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WhatsApp стал назойливо требовать у пользователей принимать новые правила использования

WhatsApp начал назойливо требовать у пользователей принимать новые правила использования.

Как ранее стало известно, до 15 мая пользователи сервиса WhatsApp должны принять обновленные условия пользования приложением. Однако, несмотря на то, что до указанной даты более двух месяцев, приложение уже сейчас настойчиво рассылает людям надоедливые уведомления.

Так, уже сейчас руководство мессенджера активно и назойливо в рассылаемых уведомлениях призывает принять новое соглашение. И при этом рассказывают, что последует, если проигнорировать новые правила.

Пугают тем что с 15 мая уже будет нельзя получать и отправлять сообщения из WhatsApp. Возможность принимать звонки и уведомления пока останется, но ненадолго: через 120 дней аккаунт из WhatsApp удалят.

Кроме уведомлений, в ближайшее время появится баннер, видимый для всех, кто еще не успел обновить приложение до актуальной версии.

Основным нововведением, за которое нужно заново принять соглашение, является обмен информацией о пользователе между WhatsApp и Facebook.

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