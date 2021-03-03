В iPhone обнаружили позволяющую вычислять местоположение пользователей уязвимость

Сегодня, 14:49

Анна Лисова

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В iPhone обнаружили позволяющую вычислять местоположение пользователей уязвимость

О уязвимости iPhone, позволяющей вычислять местоположение пользователей, рассказали эксперты по кибербезопасности из Secure Mobile Networking Lab.

Эта уязвимость открывает хакерам доступ к истории местоположений пользователей за последние семь дней. 

Находится ПО, которое можно использовать для несанкционированного доступа к данным о местоположении пользователя, в функции Find My. Эта функция передает сигналы Bluetooth Low Energy (BLE) устройствам, которые находятся достаточно близко. Данные о местоположении гаджета в итоге попадают на серверы Apple.

И хотя Apple расшифровать данные не может, но эти сведения дают возможность вычислить геолокацию пользователя. 

Такие сведения могут быть полезны для правоохранителей, чтобы, к примеру, вычислять участников несанкционированных политических демонстраций, поскольку гаджет будет передавать информацию о геолокации даже в режиме «полет». 

Но в тоже время, используя вредоносные приложения, сведениями о геолокации могут завладеть злоумышленники. Полученные данные будут интересны тем, кто скупает базы для рассылки рекламы, отмечают эксперты. 

Тем не менее, эту уязвимость уже устранили. 

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