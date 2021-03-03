Apple переносит свое производство iPhone 12 из КНР в Индию

Сегодня, 13:14

Анна Лисова

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Apple переносит свое производство iPhone 12 из КНР в Индию

iPhone 12 будут производить в Индии, где уже производятся такие смартфоны, как iPhone 6S, iPhone 11, iPhone XR и новый iPhone SE. 

В Apple приняли решение о том, что сборка iPhone 12 будет идти на мощностях компании Foxconn, которая уже готовит соответствующее производственное оборудование. К сборке флагманских iPhone 12 в Индии приступит первой эта компании, но к концу 2021 года их также начнет выпускать и Pegatron.

Планируется запустить сборку новых iPhone в Бангалоре на мощностях нового завода Wistron. Для этого компания хочет нанять 10 тыс. сотрудников. Завод могут запустить уже в октябре текущего года на полную мощность. Пока же там работает около 1 тыс. сотрудников. 

В Apple переходят на сборку своих гаджетов в Индии в том числе и из-за отсутствии налогов на импортируемую продукцию, что позволяет сэкономить 22%.

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