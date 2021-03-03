Компания Apple выпустит VR-гарнитуру в 2022 году и AR-очки в 2025

Компания Apple планирует выпустить очки и гарнитуру виртуальной и дополненной реальности. Как сообщил аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо, американский техногигант готовит очки виртуальной реальности к следующему году, а очки AR - к 2025 году.

Развитие технологий смешанной и дополненной реальности компании Apple включает три этапа: в 2022 году выйдет гарнитура, носимая на голове, в 2025 году - очки дополненной реальности, а после 2030 компания займется выпуском контактных линз с передовыми технологиями. Гарнитура получит технологии дополненной и виртуальной реальности. А очки и контактные линзы — только технологию дополненной реальности.

Как сообщает аналитик, прототипы шлемов смешанной реальности от Apple весят 200-300 граммов. Если разработчики компании решат технические проблемы, то масса будет снижена до 100-200 граммов, что позволит гарнитуре стать легче разработок конкурентов. Минг-Чи Куо предполагает, что из-за сложности конструкции цена гарнитуры в США составит около 1000 долларов, что соответствует стоимости iPhone высокого класса.

Гарнитура получит дисплей Sony Micro-OLED и несколько оптических модулей, обеспечивающих «прозрачную дополненную реальность». Устройство будет «портативным» с независимыми вычислительными мощностями и пространством для хранения. Характеристики нового продукта от Apple обеспечат более яркие впечатления, чем уже существующие устройства виртуальной реальности.

Не исключено, что этот шлем можно будет использовать с приложениями Apple TV+, Apple Arcade и другими.