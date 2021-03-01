Meizu презентовала смартфоны Meizu 18 и 18 Pro

Сегодня, 18:04

Ольга Громова

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Meizu презентовала смартфоны Meizu 18 и 18 Pro

Китайский производитель электроники - компания Meizu - представил два новых своих флагмана. Речь о смартфонах Meizu 18 и Meizu 18 Pro, которые по «железу» удовлетворят требования даже самых взыскательных покупателей. Хотя цена, возможно, некоторым покажется завышенной.

Базовая модель Meizu 18 оснащена 6,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ и новейшим чипом Snapdragon 888. Дисплей идет с частотой обновления 120 Гц. Также он получил технологию HDR10+. У гаджета приличная селфи-камера, расположившаяся в вырезе дисплея - она получила разрешение на 20 Мп. Что касается основной камеры, она тройная - производитель установил сенсоры на 16, 16 и 8 Мп. Базовая модель флагмана оснащена аккумулятором на 4000 мАч, а также может похвастаться поддержкой быстрой проводной зарядки на 36 Вт.

Топовая версия Meizu 18 Pro во многом превосходит «базу». Дисплей у нее уже 6,7 дюймов, хотя характеристики те же. Чипсет тоже одинаковый - все тот же новейший Snapdragon 888. А вот селфи-камера этого смартфона получила разрешение на 44 Мп. Основная камера выполнена в виде квадромодуля - сенсоры на 50, 32 и 8 Мп, а также установлен датчик глубины. Аккумулятор у флагмана Meizu 18 Pro на 4500 мАч, а быстрая зарядка на 40 Вт.

Цены на новинки низкими не назовешь. Meizu 18 в конфигурации 8/128 ГБ предлагается за 680 долларов, а в 8/256 ГБ за 711 долларов. За версию 12/256 ГБ на старте продаж просят 773 доллара.

Meizu 18 Pro в версии 8/128 ГБ обойдется в 773 доллара, 8/256 ГБ - в 850, а за конфигурацию 12/256 ГБ надо выложить 928 долларов, передает Ферра.

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