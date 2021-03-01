Apple представила iOS 14.5 beta 3 и iPadOS 14.5 beta 3

Появились бета-версии iOS и iPadOS для разработчиков - iOS 14.5 beta 3 и iPadOS 14.5 beta 3. Эту операционную систему выпускает американская компания Apple.

Какие изменения несет новая версия операционной системы, пока разработчик подробно не описывает.

Эксперты отмечают, что iOS 14.5 станет одним из самых крупных релизов цикла выпусков операционной системы. Появятся в том числе функция разблокировки посредством Apple Watch. Используя ее, владельцы Apple Watch смогут разблокировать свои iPhone не снимая маску с лица.

В числе нововведений также краудсорсинг в Apple Maps, поддержка контроллеров игровых консолей Series X и DualSense PS. Также после установки этого обновления в сети 5G смогут работать и гаджеты с двумя симками.

Известно, что установить это обновление можно будет на все модификации iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone SE, iPod touch, iPad.