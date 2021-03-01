Лучшие беспроводные наушники 2021 года назвали в Роскачестве

Вчера, 22:14

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Лучшие беспроводные наушники 2021 года назвали в Роскачестве

Лучшие беспроводные наушники 2021 года перечислили в Роскачестве.

Лучшими беспроводными наушниками 2021 года в Роскачестве признали полноразмерные AirPods Max от американского бренда Apple. Именно они получили наивысший балл  - 3,73. Специалисты обратили внимание на красивый дизайн наушников, а также на одну из лучших на сегодняшний день систему активного шумоподавления. Об этом сообщает издание Лента.ру, ссылаясь на пресс-релиз организации.

Говоря о AirPods Max, специалисты отмечают качество их сборки и очень простое управление. Они без подзарядки могут работать почти сутки - более 22 часов. Их стоимость составляет примерно 62,9 тыс рублей. 

Не менее хорошими, однако немного уступившими наушникам от Apple, оказались Bose QuietComfort Earbuds. Единственное, в чем они, по мнению специалистов Роскачества, уступили первым - возможный дискомфорт при их носке. Однако большинство пользователей отмечает, что наушники плотно прилегают к ушной раковине и этим отлично подойдут тем, кто ведет активный образ жизни. Но время автономной работы их значительно разнится с AirPods Max - всего семь с лишним часов.

На третьем месте рейтинга Роскачества вертикальные наушники Huawei Freebuds Pro с хорошим звучанием басов и качественной детализацией. Однако, как отметили эксперты, наушники достаточно скользкие и человеку удается не сразу достать их из чехла. Кроме того, они совместимы только с устройствами Android и имеют небольшой набор настроек.

Также в первой пятерке рейтинга оказались Belkin Soundform True Wireless Earbuds и Bose Sport Earbuds. 

Всего же экспертами было проанализировано 125 моделей беспроводных наушников. Одной из самых бюджетных моделей в рейтинге стали Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S (ZBW4502GL) за 1,9 тыс. рублей с хорошим звучанием.

Как объяснили сотрудники организации, до выбора наушников нужно определиться, как они будут использоваться. И если пользоваться ими будут преимущественно дома, то лучше остановить выбор на проводных.

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