Новый iPhone 13 Pro получит рекордный объем памяти

Сегодня, 14:34

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Новый iPhone 13 Pro получит рекордный объем памяти

Обозреватели Wedbush предположили, что компания Apple оснастит iPhone 13 Pro рекордным объемом хранилища в 1 ТБ. При этом предыдущая версия гаджета, iPhone 12 в максимальной комплектации имел лишь 512 ГБ внутреннего хранения, передает «Ferra».

Основываясь на данных из цепи поставок Apple, обозреватели Wedbush заявили о возможном получении iPhone 13 Pro максимального объема памяти среди всех своих предшественников — до 1 ТБ.

Подобные сведения ранее приводило и издание «Front Page Tech», которое, ссылаясь на анонимный источник, указало, что iPhone 13 оснастят Терабайтным хранилищем.  Обозреватели предполагают, что максимальный объем памяти будет доступен только в самых дорогих моделях — а именно, iPhone 13 Pro и Pro Max. Примечательно, что в этом плане компания Apple отстает от своего конкурента Samsung, который начал выпускать смартфоны с памятью 1 ТБ еще в линейке Galaxy S10 в 2019 году.

Также эксперты не исключают, что новый iPhone 13, презентация которого запланирована на осень 2021 года, может полностью лишиться порта Lightning. Из-за этого iPhone будет транслировать данные для подключения к ПК или Mac через Wi-Fi или Bluetooth.

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