Realme GT 5G станет самым доступным по цене флагманом на базе Snapdragon 888

Сегодня, 12:14

Ольга Громова

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Realme GT 5G станет самым доступным по цене флагманом на базе Snapdragon 888

Realme GT 5G станет самым доступным по цене флагманом на базе Snapdragon 888. В Китае смартфон появится в продаже уже четвертого марта нынешнего года.

В преддверии выхода компания, кроме некоторых характеристик, назвала цену устройства, который готовит к выходу на рынок. Realme GT 5G предлагается за 465 долларов США.

Ценник для некоторых покупателей может показаться отталкивающим, но если принять во внимание технические характеристики телефона, становится понятным, что он стал самым доступным по цене среди флагманов на Snapdragon 888.

Оперативная память смартфона - 12 Гб (8 Гб у базовой модели линейки), флеш-память - 128 Гб.

Устройство с AMOLED экраном с частотой обновления изображения 120 Гц, а также стереодинамиками, получило функцию быстрой зарядки на 65 Вт и тройную камеру с главным сенсором на 64 Мп.

GT 5G выйдет на рынок в двух модификациях - с кожаной и стеклянной задней поверхностью. 

Смартфон стал чрезвычайно востребованным. Еще до выхода его зарезервировали более миллиона покупателей, пишет «Ферра».

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