Компания Microsoft может выпустить новую версию ОС Windows 10X в марте 2021 года

Ряд авторитетных источников сообщает о том, что американская компания Microsoft может анонсировать новую версию ОС Windows уже в марте. Речь идет о Windows 10X, а точнее, о крупном обновлении для Windows 10 Sun Valley. Запуск обновлений ожидается осенью 2021 года.

О том, что компания Microsoft выпустит масштабное обновление интерфейса Windows 10 стало известно еще в октябре 2020 года. Точной даты запуска новой версии еще нет, однако есть информация о том, что ее анонс состоится уже в марте-апреле текущего года. После этого разработчики начнут бета-тестирование системы.

Помимо этого, компания планирует представить модульную ОС Windows 10X. Первые устройства, оснащенные ей, должны появиться весной 2021 года.

Также отмечается, что Microsoft может организовать отдельное мероприятие, посвященное Windows, которое состоится в апреле-мае текущего года. Или же данная программа будет включена в конференцию для разработчиков Build 2021. Собственно, на одном из этих мероприятий ожидается представление новой версии Windows.

Напомним, что ранее разработчики рассказали о новом обновлении Sun Valley, которое принесет много новых функций, а также порадует изменениями элементов пользовательского интерфейса Windows 10, включая основного меню «Пуск».