Новый Redmi Note 10 получит AMOLED-дисплей

Сегодня, 18:44

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Новый Redmi Note 10 получит AMOLED-дисплей

Redmi Note 10 получит AMOLED-дисплей.

Накануне китайские инсайдеры обнародовали первое «живое» изображение коробки от флагмана от Xiaomi. Позже появились и снимки основного блока камер смартфона Redmi Note 10, который еще даже не анонсировали. Об этом сообщает портал GSMArena. 

Из информации в разделе «О телефоне» следует, что смартфон получил 128 ГБ флэш-памяти и полноценный AMOLED-дисплей. Он работает под управлением MIUI 12. Дизайнеры сделали смартфон похожим на Xiaomi Mi 11.

В линейку Redmi Note 10 войдут три модели - Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max. По информации осведомленных источников, Redmi Note 10 будет иметь мобильную платформу Snapdragon 678 и 48-мегапиксельную квадрокамеру. Ожидается множество цветов - Pebble White, Lake Green, Aqua Green, Frost White, Shadow Black и две версии с памятью - 4/64 и 6/128 ГБ.

Представят новый бюджетный смартфон уже 4 марта. В этот же день обещают показать и более продвинутый Redmi Note 10 Pro.

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