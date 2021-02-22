Эксперт Харитонов рассказал, какие карты памяти покупать не стоит

Сегодня, 17:44

Ольга Громова

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Эксперт Харитонов рассказал, какие карты памяти покупать не стоит

Количество доступных Гб в современных устройствах можно очень быстро и просто увеличить путем приобретения карты памяти. О том, как не допустить ошибок и выбрать идеальную, главный редактор издания Ferra.ru Евгений Харитонов рассказал в беседе с «Российской газетой».

Он порекомендовал пользователям не покупать карты памяти с маркировкой V30, V60, V90, с надписями о возможности записывать 8К-видео. Харитонов пояснил, что это бесполезно, так как в любом случае смартфоны, поддерживающие такое качество, все равно будут сохранять файлы исключительно на внутреннее хранилище.

«Лучший вариант для смартфонов среднего класса и флагманов - карты памяти microSDHC/microSDXC стандарта UHS-I (они же Class 10 UHS, UHS Class 1). Их скорости достаточно для серийной съемки фотографий даже на 108 Мп-камерах в флагманских смартфонах, как и для стабильного качества записи видео в 4K при 60 к/с», - пояснил специалист.

Евгений Харитонов отметил, что SD-карты с нанесенной маркировкой Class 6 и Class 4 в смартфонах 2017 года выпуска и более новых лучше не использовать. Иначе ОС из-за них начнет работать более медленно, некоторые приложения могут подвисать.

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