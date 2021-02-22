Озвучены новые особенности дизайна будущей Windows 10 версии 21H2 Sun Valley

Американская компания Microsoft сообщила о том, что во второй половине 2021 выпустит глобальное обновление для платформы Windows 10 под названием Sun Valley. Помимо того, что операционная система будет иметь новые функции и улучшения, разработчики обещают и масштабное изменение дизайна интерфейса. Об этом сообщает «iXBT».

По существующей информации, новое обновление Sun Valley станет особенно комфортным для работы в режиме многозадачности. В первую очередь изменения коснутся взаимодействия с несколькими окнами. Например, при работе с несколькими мониторами можно будет использовать отдельные приложения на каждом из них.

Сообщается, что функции относительно многозадачности являются частью «группы функций на основе прикрепления окон». Так, допустим, пользователь сможет перетащить окна запущенных приложений в угол экрана, а те, в свою очередь, будут менять размер своего окна таким образом, чтобы не перекрывать другие открытые приложения.

Что касается дизайна интерфейса, то теперь меню «Пуск» будет иметь закругленные углы. Кроме этого, всплывающее окно будет отделяться от панели задач.

Более подробная информация о новых изменениях появится немного позже, когда Microsoft начнет бета-тестирование обновления Windows 10 Sun Valley.