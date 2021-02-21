Xiaomi презентовала пауэрбанк на 10 000 мАч с портом Lightning

Сегодня, 19:49

Ольга Громова

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Xiaomi презентовала пауэрбанк на 10 000 мАч с портом Lightning

Китайская компания Xiaomi расширила собственную линейку аксессуаров и представила новинку, которая точно заинтересует многих владельцев смартфонов - портативный аккумулятор IDMIX P10 Pro. 

Гаджет поддерживает технологию быстрой зарядки iPhone. Кроме этого, производитель оснастил пауэрбанк удобным дисплеем, на котором будет отображаться остаток заряда. Емкость внешнего аккумулятора к смартфону - 10 000 мАч. На корпусе имеются два порта - USB Type-C и Lightning.

Пауэрбанк был сертифицирован MFi и может заряжать iPhone с выходной мощностью в 20 Вт.

Компания-разработчик аксессуара берется утверждать, что 12-ый «яблокофон» до 50 процентов может быть раскачан всего лишь за 30 минут.

Портативный аккумулятор поддерживает технологию зарядки HUAWEI SCP мощностью 22,5 Вт. Он может быть использован для одновременной зарядки сразу двух мобильных устройств.

Зарядки хватает на 3,1 заправки iPhone 12. При этом HUAWEI P40 рассчитан на 1,8 раза, а Xiaomi Mi10 на 1,7 раза.

Пауэрбанк уже начал продаваться на территории Поднебесной в двух расцветках корпуса (черной и зеленой). Цена заявлена на уровне 31 и 29 долларов.

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