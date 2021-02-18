Компания Xiaomi впервые показала целиком дизайн флагманского смартфона Redmi K40

Дизайн флагманского смартфона Redmi K40 от китайской компании Xiaomi впервые был представлен целиком. В сети появились тизеры модели Redmi K40 Black Edition, украшенной узором в виде водяной ряби. Смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro получат дисплей Samsung AMOLED E4 формата Full HD+ с частотой обновлений экранов в 120 Гц. Устройство снабжено процессором Snapdragon 870 или Snapdragon 700 Series и аккумулятором емкостью в 4420 мАч.

Оперативная память устройств составляет 8 Гб. Гаджеты смогут поддерживать флеш-накопители с объемом памяти до 256 Гб, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Модели, презентация которых состоится 25 февраля, также получили ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.5. На задней панели устройства расположены три объектива. Разрешение основной камеры Redmi K40 составляет 64 Мп, а у Redmi K40 Pro – 108 Мп. А фронтальная камера получит небольшие размеры, пишет ixbt.com . Как заявили представители компании, Redmi K40 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти будет стоить 493 доллара.

А Redmi K40 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти получит ценник в 339 доллара.