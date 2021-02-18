Новый вирус Silver Sparrow заразил уже 30 000 компьютеров Mac в 153 странах

Новым опасным вирусом Silver Sparrow были заражены около 30 000 компьютеров Mac в 153 странах мира — вредоносное ПО поставило в тупик исследователей кибербезопасности Apple. Известно, что данный вирус стал уже вторым для компьютеров Apple Mac, которые работают на базе нового процессора M1, информирует «ИА Красная Весна».

Ранее компьютеры Apple уже были подвержены атаке вируса GoSearch22, но новое ПО было внедрено в огромных масштабах – 30 000 компьютеров по всему миру одномоментно были поражены вирусом Silver Sparrow.

На сегодняшний день эксперты по кибербезопасности компании Apple так и не смогли идентифицировать вредоносную нагрузку и пути заражения компьютеров. Выявленное вирусное ПО может самостоятельно развертываться на компьютере, грузить любые функции, а в некоторых случаях даже самоуничтожаться. По комментарию специалистов в области кибербезопасности Red Canary, в новом ПО уже была выявлена очень трудноблокируемая сеть управления и доставки функций. Предполагается, что для внедрения вирусной программы хакеры выбрали виртуальные сервера на Amazon Web Services и сеть доставки контента Akamai — и если их заблокировать, то это негативно отразится на работе легальных программ в компьютерах Apple Mac.

Известно, что большинство случаев заражения вредоносным ПО было выявлено на территории США, Великобритании, Канады, Франции и Германии.