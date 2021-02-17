LG Display будет поставщиком экранов для гибкого iPhone

Вчера, 23:34

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LG Display будет поставщиком экранов для гибкого iPhone

LG Display выступит поставщиком экранов для гибкого iPhone.

Как сообщалось ранее, бренд Apple намерен выпустить свой первый смартфон с гибким дисплеем. При этом предполагалось, что поставщиком складных панелей будет компания Samsung. Как недавно стало известно, помимо них помогать в разработке гибкого смартфона Apple может и компания LG. Об этом сообщает тайваньский DigiTimes, ссылаясь на инсайдеров из отрасли.

Так, по их словам, американская компания договорилась о сотрудничестве с LG Display и разработчики обеих корпораций будут создавать экран для гибкого iPhone. Отмечается, что LG займется созданием гаджета, а поставки может осуществлять другая компания, та же Samsung, на которую Apple рассчитывает. Тем более что ранее она уже поставляла для американской компании гибкие экраны для тестирования.

По информации от источника известно, что новые iPhone обзаведутся OLED-экранами с диагональю от 7,3 до 7,6 дюймов и сверхпрочным керамическим стеклом. Последнее должно защитить дисплей от неровностей после складываний.

Кроме того, шарнирная часть смартфона должна спрятаться внутри корпуса, что позволит предотвратить попадание через отверстия пыли внутрь.

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