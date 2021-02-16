Microsoft подтвердила выход нового обновления для ОС Windows 10 21H1

Американская компания Microsoft подтвердила грядущий выход большого обновления для ОС Windows 10 21H1. Однако каких-то существенных изменений ожидать не стоит.

Вскоре будет выпущен патч версии KB4023057, который должен исправить настройку системы Windows Update и повысить ее надежность. Он будет актуален для сборок Windows 10 20H2, 20H1 и более ранних выпусков.

Распространение апдейта будет постепенным и незаметным для юзеров.

Большое весеннее обновление, как ожидается, в ближайшее время начнет распространяться среди участников программы тестирования. Весной апдейт станет доступен и для всех остальных пользователей. Как отмечает Windows Latest, для его установки необходимо подготовить на диске не менее 100 Мб свободной памяти.

Следующий крупный апдейт для «десятки» появится осенью - вот он должен принести существенные изменения.