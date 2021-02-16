Xiaomi возглавила рынок смартфонов в РФ

Лидером российского онлайн-рынка смартфонов стал китайский бренд Xiaomi. Об этом говорится в исследовании, которое провела Counterpoint Technology Market Research.

На долю Xiaomi в четвертом квартале 2020 года приходится 31% онлайн-продаж. Второе место заняла южнокорейская компания Samsung с показателем в 27,0%. Тройку лидеров занял американский бренд Apple с 15,5%.

Наиболее существенное сокращение было зафиксировано в продажах китайской Huawei. Позиции этой компании пошатнули американские санкции, уверены эксперты. И если в 2019 году эта компания занимала 31,2% рынка, то в 2020 году ее доля упала до 14,8%. Тем не менее, даже такого уровня продаж компании оказалось достаточно, чтобы занять четвертое место.

А пятерку лидеров замыкает бренд Realme с показателем в 3,3%.

Эксперты также выяснили, что чаще всего, если речь идет о покупке смартфона через интернет, покупатели выбирают сеть «М.Видео – Эльдорадо». На ее долю приходится 35,1% продаж. Второе место заняла сеть «Связной» с показателем в 16,3%, а МТС с долей в 14,4% в четвертом квартале 2020 вышла на третье место. «Ситилинк», «Мегафон» и «Билайн» расположились ниже.