Россиян предупредили об опасности использования черного ИК-датчика на китайских смартфонах

Сегодня, 18:49

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Россиян предупредили об опасности использования черного ИК-датчика на китайских смартфонах

Российский IT-эксперт Шамин заявил об опасности черного датчика на китайских смартфонах.

Пользователи китайских сматрфонов давно заметили, что на них имеется некий черный датчик, которого нет ни в Apple, ни в Samsung. Это - ИК-датчик, какой стоит на пультах управления бытовой техникой. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин.

Несомненным плюсом этой детали в гаджете, по словам эксперта, является возможность быстро подключать устройства напрямую. При этом, в отличие от подключения по Bluetooth, не требуется использовать системы взаимной регистрации.

В то же время, и у этой, казалось бы, безобидной вещи, есть элемент опасности. Связан он с подключением, которое может быть проблематичным с точки зрения конфиденциальности данных. Ведь, по словам специалиста, чем проще подключение, тем легче злоумышленникам получить доступ к смартфону.

ИК-датчик позволяет использовать смартфон и как пульт от освещения дома, и от телевизора. Но Шамин уверен, что у этой технологии неперспективное будущее: в скором времени люди будут все чаще сталкиваться с интернетом вещей, которые составляют «умный дом». Поскольку связь здесь осуществляется посредством Интернета, то в ИК-портах нужда отпадает.

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