Компания Apple изобрела наушники из стекла

Компания Apple создала наушники из стекла, о чем свидетельствует патент, который зарегистрирован в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Издание Appleinsider отмечает, что AirPods могут получить чашки из стекла. В Apple считают, что это будет новой популярной тенденцией, поскольку наушники фактические не менялись с момента их создания. Сейчас же пришло время изменить не только их конструкцию, но и качество.

В Apple решили использовать в наушниках стеклянные чашечки. И это сделает дизайн наушников более современным. К тому же стекло менее склонно к царапинам, чем пластик или металл.

Журналисты отмечают, что хотя в документе не говорится об улучшении звучания, но доказано, что стекло может блокировать определенные звуки, при этом пропуская некоторые частоты. А это значит, что стеклянные наушники позволят получить более качественный звук.