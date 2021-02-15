Новый iPhone 13 Pro показали на рендерном видео

Сегодня, 12:34

Анна Лисова

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Новый iPhone 13 Pro показали на рендерном видео

Качественные рендерные изображения нового iPhone 13 Pro появились в Сети.

Разработаны они дизайнером Technizo Concept совместно с ресурсом LetsGoDigital.

Смартфон iPhone 13 Pro компания Apple может представить во второй половине 2021 года. Пока разработчики не дают никакой подробной информации о том, каким будет новинка. Тем не менее, учитывая информацию, которая попала в Сеть из различных источников, эксперты, объединяя ее, создают рендеры будущего iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro может получить улучшенный OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма. У гаджета может быть панель с адаптивной частотой обновления. На экране у смартфона будет дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

Судя по представленным рендерам, iPhone 13 Pro получит новый блок камер. Он будет квадратным, с закругленными углами. Физические кнопки управления вынесены на боковую панель.

iPhone 13 Pro могут оснастить процессором A15 Bionic. Один из источников сообщил, что у этого смартфона объем флеш-памяти будет достигать 1 Тбайт.

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