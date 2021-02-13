Apple готовит к выходу iPhone 13 mini

Низкие продажи смартфонов iPhone 12 mini не заставили «яблочную» компанию отказаться от создания нового поколения «малыша».

Знаменитый сетевой инсайдер Джон Проссер сообщил, что Apple не намерена отказываться от выпуска iPhone 13 mini. Хотя ранее и появилась информация о том, что производство мини-смартфона двенадцатого поколения в Купертино намерены остановить уже во втором полугодии нынешнего года, а, может, и еще раньше.

Продажи iPhone 12 mini настолько провалились и не оправдали ожиданий, что уже на данном этапе производство существенно прекращено. Производственные мощности переориентированы на выпуск флагмана iPhone 12 Pro, который пользуется ажиотажным успехом и долгое время был дефицитным.

iPhone 12 mini начали производить на два миллиона меньше.

Аналитики главной причиной провала iPhone 12 mini называют популярность iPhone SE (2020). Именно на нем останавливали свой выбор покупатели, которые хотели купить компактный телефон.

Но в 2021 году в Купертино новый iPhone SE выпускать не намерены. Поэтому и решили разработать iPhone 13 mini. У последнего не будет конкурента, следовательно, продаваться он будет гораздо активнее.