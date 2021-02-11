Процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S подешевели в РФ

Сегодня, 09:54

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Процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S подешевели в РФ

Процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S подешевели в России.

Компания Intel начала снижать цены на настольные процессоры Core десятого поколения (Comet Lake-S), причем, такая политика коснулась как западных рынков, так и российских. Такими действиями компания обостряет конкуренцию с производителем AMD.

Так, если популярный 8-ядерный Intel Core i7-10700F в январе можно было купить в Amazon за 315 долларов, то в ближайшее время цена на него упадет до 229 долларов. То же касается и Core i7-10700KF, стоимость которого снизилась с 359 до 329 долларов, и среднеценового Core i5-10400F, который подешевел на 19 единиц - до 151 доллара.

Пока что эта тенденция не коснулась процессоров начального уровня Core i3-10100 и Core i3-10100F.

По данным «Яндекс.Маркета», в России флагман Core i7-10700F сейчас упал в цене более, чем на 2 000 рублей - до 26 460 рублей. Другие идут в этом  же направлении: Core i7-10700KF - подешевел с 33 580 до 30 700 рублей, Core i5-10400F - с 14 200 до 13 200 рублей, Core i3-10100 - с 10 230 до 9 840 рублей. 

Однако самым выгодным по цене сейчас является Core i3-10100F, который идет на 3 100 рублей дешевле своего аналога AMD Ryzen. Бюджетник стоит примерно 7 000 рублей.

Эксперты отметили, что эти действия компании Intel готовят почву для будущих новинок Rocket Lake-S, которые в скором будущем выйдут на рынки. Это новая тактика компании, которая раньше даже при смене поколений CPU не снижала цены на свои процессоры. А сейчас производителю диктует правила конкуренция на рынке с AMD.

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