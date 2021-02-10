Новый смартфон Xiaomi Mi MIX 4 получит подэкранную селфи-камеру и сканер отпечатка пальцев

Китайская компания по производству гаджетов Xiaomi сообщила о том, что в 2021 году возродит линейку смартфонов Mi Mix. Так, в текущем году мир увидит модель Xiaomi Mi Mix 4, которая, по прогнозам экспертов, станет новым флагманом. Об этом сообщает «iXBT».

Пока представители компании не раскрывают секреты технических характеристик нового смартфона, однако в Сеть попало фото внешнего вида устройства. Согласно изображению, китайский флагман будет обрамлен тонкими рамками со всех сторон дисплея, а сам он будет построен на органических светодиодах. Под дисплеем будет расположен сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера.

По неподтвержденной информации Mi Mix 4 будет оснащен 5-нанометровой однокристальной платформой Snapdragon 888 частотой до 2,84 гигагерц.

Напомним, что выпуск линейки Mi Mix стартовал в 2016 году. Уже на следующий год компания выпустила модель Mi Mix 2, а в 2018 - Mi Mix 2s. Главным отличием данных смартфонов было расположение фронтальной камеры, которая находилась в нижней части лицевой стороны дисплея.

Последней моделью линейки стал смартфон Mi Mix Alpha, который представили миру в 2019 году. Ее предварительная стоимость была 2800 долларов, однако в продажу устройство так и не выпустили.