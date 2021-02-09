WhatsApp тестирует функцию, которую пользователи ждут больше десяти лет

Команда сервиса WhatsApp продолжает работать над устранением недостатка мессенджера — отсутствием функции одновременного запуска приложения на нескольких устройствах и отсутствием самостоятельного клиента для ПК и в веб-интерфейсе. В этом направлении специалисты работают давно и только сейчас появились определенные результаты.

В ближайшее время функция запуска на нескольких устройствах одновременно появится в клиентах для iOS и Android. Ресурс WABetaInfo опубликовал видеоролик, показывающий работу новой функции выхода из учетной записи на подключенном к WhatsApp устройстве. До этого единственным способом «выйти» из аккаунта было удаление приложения WhatsApp. После удаления надо снова установить приложение и войти с новыми учетными данными.

Как отмечает WABetaInfo, функция выхода работает корректно как в стандартном WhatsApp, так и в WhatsApp Business.

В WhatsApp тестируется два варианта поддержки нескольких устройств. В первом из них приложение можно будет запускать на нескольких устройствах одновременно. Во втором — сервис получит полноценный клиент WhatsApp Web без необходимости подключения смартфона.

Сейчас мессенджер привязан к конкретному гаджету и номеру телефона. Поэтому WhatsApp разрешает подключаться к учетной записи только с одного устройства, пишет ixbt.com .

Отметим, что пользователи WhatsApp, которые с 2009 года ждут появления функции поддержки работы приложения с нескольких устройств, наконец-то смогут пользоваться сервисом без проблем