WhatsApp тестирует функцию, которую пользователи ждут больше десяти лет

Сегодня, 00:14

Александр Зуев

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WhatsApp тестирует функцию, которую пользователи ждут больше десяти лет

Команда сервиса  WhatsApp продолжает работать  над устранением недостатка мессенджера — отсутствием функции одновременного запуска приложения на нескольких устройствах и отсутствием самостоятельного клиента для ПК и в веб-интерфейсе. В  этом направлении специалисты  работают давно и только сейчас появились  определенные  результаты. 

В ближайшее  время функция запуска на нескольких устройствах одновременно появится в клиентах для iOS и Android. Ресурс WABetaInfo опубликовал видеоролик, показывающий работу новой функции выхода из учетной записи на подключенном к WhatsApp устройстве. До этого единственным способом «выйти» из аккаунта  было удаление приложения WhatsApp.  После  удаления надо  снова  установить приложение и войти с новыми учетными данными.

Как отмечает WABetaInfo,  функция выхода работает корректно как в стандартном WhatsApp, так и в WhatsApp Business. 

В WhatsApp тестируется два варианта поддержки нескольких устройств. В первом из них приложение  можно будет запускать на нескольких устройствах одновременно. Во втором — сервис получит полноценный клиент WhatsApp Web без необходимости подключения смартфона. 

Сейчас мессенджер  привязан к конкретному гаджету и номеру телефона. Поэтому WhatsApp разрешает подключаться к учетной записи только с одного устройства, пишет ixbt.com.

Отметим,  что  пользователи  WhatsApp,  которые с 2009 года  ждут появления функции поддержки работы приложения с нескольких устройств,  наконец-то смогут пользоваться  сервисом без проблем 

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