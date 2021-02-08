В Сети появились первые изображения смартфонов Redmi K40 и Redmi K40 Pro

25 февраля этого года миру будут представлены флагманские смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro. В Сети появились первые изображения смартфонов, которые говорят о сходстве новинок с флагманом Mi 11.

Redmi K40, который числится под модельным номером M2012K11AC, демонстрируется в светло-голубом цвете корпуса.

Гаджет получил плоский дисплей с вырезом под фронтальную камеру в центре. Судя по изображению, основной блок камер дизайном напоминает модули камер Xiaomi Mi 11. В блок тыльных камер включены два больших и два маленьких датчика изображения. С левой стороны видны лазерная автофокусировка и светодиодная вспышка. Кнопки регулировки громкости и питания находятся справа, на левой части нет кнопок. Слот для SIM-карты должен находиться возле разъема USB-C, пишет ixbt.com .

Известно, что смартфоны снабжены двойными стереодинамиками. Устройства получили высокую производительность, поддержку 5G и хорошую автономность. О других характеристиках станет известно в ближайшее время.