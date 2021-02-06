В МВД России заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом

Сегодня, 21:39

0

Image 16+
В МВД России заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом

Заместитель главы Бюро по техническим мероприятиям МВД России Олег Козлов сообщил о том, что колл-центры мошенников, которые специализируются на персональных данных, чаще всего расположены за рубежом. Об этом сообщает «РИА Новости».

Исходя из своего практического опыта, эксперт рассказал, что большая часть колл-центров, специализирующихся на мошенничестве, расположены за пределами России. Преимущественно это те страны, в которых люди хорошо владеют русским языком.

«Примечательно, что большинство подобных организаций находятся в странах ближнего зарубежья», - объяснил Козлов.

Также специалист добавил, что за последнее время силам правоохранительных структур России удалось ликвидировать несколько колл-центров на территории страны. Отмечается, что один находился в Ростове, а второй – в Калуге.

Напомним, что коллегия МВД в 2019 году сообщила о необходимости принятия мер по снижению количества преступлений, совершаемых при помощи информационно-телекоммуникационных технологий. Позже органы МВД обязались до 30 июля 2020 года установить «блокираторы» мобильной связи на территории исправительных учреждений.

Однако российский специалист Валерий Баулин, занимающийся непосредственно киберпреступлениями, отметил, что государству необходимо создать способы ликвидации мошеннических колл-центров, которые расположены за пределами страны.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Популярное приложение для Android с 10 миллионов установок превратилось во вредоносное ПО

Сегодня, 21:44

В МВД России заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом

Сегодня, 21:39

Россиян призывают заводить аккаунты в соцсетях под вымышленным именем

Сегодня, 15:24

Клинеры для смартфонов в Роскачестве уличили в шпионаже

Вчера, 23:44

Apple может прекратить производство iPhone 12 mini во втором квартале 2021 года

6-02-2021, 20:24

Google защитит пользователей на Android от слежки разработчиков приложений по примеру Apple

5-02-2021, 12:44

Названы самые важные настройки, которые необходимо сделать в WhatsApp

3-02-2021, 18:44

Apple в новой версии iOS добавила возможность разблокировки iPhone через Face ID в маске

2-02-2021, 12:44

Названа стоимость убийцы флагманов от Xiaomi

1-02-2021, 11:29

Компания Honor презентовала смартфон Honor V40 5G отдельно от Huawei

22-01-2021, 20:54

В LG подтвердили закрытие или продажу подразделения смартфонов

22-01-2021, 12:49

Компания Apple в 2022 году планирует выпустить дорогую VR-гарнитуру

21-01-2021, 22:54

В Project Zero рассказали об уязвимости популярных мессенджеров Signal, Google и Facebook

20-01-2021, 17:54

Компания Xiaomi разработала выдвижную камеру для смартфонов

20-01-2021, 14:49

В Роскачестве объяснили, как можно следить за человеком через смартфон

20-01-2021, 10:54

Apple вернет сканер отпечатка пальца в iPhone 13

16-01-2021, 18:34

Компания Samsung представила технологию цифрового ключа для автомобиля

16-01-2021, 16:24

В Windows 10 обнаружена убивающая систему файлов уязвимость

15-01-2021, 15:54

Samsung вслед за Apple отказалась от зарядки для смартфонов

15-01-2021, 15:04

Раскрыта мошенническая схема с курьерскими сервисами

14-01-2021, 15:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров