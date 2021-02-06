В МВД России заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом

Заместитель главы Бюро по техническим мероприятиям МВД России Олег Козлов сообщил о том, что колл-центры мошенников, которые специализируются на персональных данных, чаще всего расположены за рубежом. Об этом сообщает «РИА Новости».

Исходя из своего практического опыта, эксперт рассказал, что большая часть колл-центров, специализирующихся на мошенничестве, расположены за пределами России. Преимущественно это те страны, в которых люди хорошо владеют русским языком.

«Примечательно, что большинство подобных организаций находятся в странах ближнего зарубежья», - объяснил Козлов.

Также специалист добавил, что за последнее время силам правоохранительных структур России удалось ликвидировать несколько колл-центров на территории страны. Отмечается, что один находился в Ростове, а второй – в Калуге.

Напомним, что коллегия МВД в 2019 году сообщила о необходимости принятия мер по снижению количества преступлений, совершаемых при помощи информационно-телекоммуникационных технологий. Позже органы МВД обязались до 30 июля 2020 года установить «блокираторы» мобильной связи на территории исправительных учреждений.

Однако российский специалист Валерий Баулин, занимающийся непосредственно киберпреступлениями, отметил, что государству необходимо создать способы ликвидации мошеннических колл-центров, которые расположены за пределами страны.