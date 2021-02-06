Популярное приложение для Android с 10 миллионов установок превратилось во вредоносное ПО

Сегодня, 21:44

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Популярное приложение для Android с 10 миллионов установок превратилось во вредоносное ПО

Эксперты компании MalwareBytes, которая занимается цифровой безопасностью, выяснили, что известное приложение Barcode Scanner на Android оказалось вредоносным. После последнего обновления оно стало самостоятельно открывать браузер для демонстрации навязчивой рекламы. Об этом сообщает «3DNews».

Отметим, что приложение для сканирования штрих-кодов было разработано компанией Lavabird Ltd. Продукт пользовался большим успехом на платформе Google довольно долгое время. Его успели скачать более 10 миллион человек.

Однако с декабря 2020 года ситуация изменилась. Компания выпустила очередное обновление, после которого приложение Barcode Scanner начало показывать рекламу программ для очистки смартфонов или продления работы без подзарядки. Эксперты выяснили, что данное приложение действительно удаляло с устройства ненужные файлы, однако вместе с этим появилось слишком много рекламного контента.

«Интересно одно: эта схема существовала с самого начала? Выходит, разработчики запустили приложение, которое спокойно работало долгое время, чтобы в какой-то момент начать рекламную атаку на большое количество смартфонов», - задумался представитель компании MalwareBytes Нэйтан Коллиер.

Именно он уведомил корпорацию Google о вредоносном приложении, после чего оно было удалено из онлайн-магазина.

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