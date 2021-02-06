Россиян призывают заводить аккаунты в соцсетях под вымышленным именем

Сегодня, 15:24

Анна Лисова

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Россиян призывают заводить аккаунты в соцсетях под вымышленным именем
Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян

Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян настоятельно рекомендует не использовать настоящие имя и фамилию для регистрации аккаунтов в социальных сетях. 

Он подчеркнул, что такие данные могут использовать мошенники, чтобы вымогать деньги, или получить сведения, которыми можно шантажировать свою жертву, передает агентство «Прайм». 

Эксперт отметил, что в Сети сохраняются все данные, которые хотя бы раз попали туда. И шантажисты могут воспользоваться информацией, подрывающей репутацию, чтобы получить деньги. В лучшем случае они обойдутся одним платежом. Но ни исключено, что деньги они будут вымогать у своей жертвы постоянно. 

В Сети лучше не публиковать снимки, которые бы демонстрировали высокий доход. Лучше избегать размещения геолокации к снимкам, сделанным во время отдыха за рубежом. 

О необходимости защиты данных пользователи начали задумываться чаще. Это свидетельствует о том, что приходит понимание важности избежать утечки такой информации. Пользователи начали чаще регистрироваться под вымышленными именами, а также начали стирать «метки» места и времени с фотографий. Многие перешли из социальных сетей в мессенджеры, где обеспечена более высокая степень защиты данных. 

«Обратите внимание, действительно известные и состоятельные люди всегда избегают публичности — мало у кого есть открытый профиль в соцсетях, а если и есть, то он ведется с соблюдением всех мер безопасности. На Западе сейчас пользуется популярностью идея полного отказа от соцсетей: считается, что это признак свободного человека, который может позволить себе жить без привязки к интернету», — отметил Закарян. 

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