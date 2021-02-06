Клинеры для смартфонов в Роскачестве уличили в шпионаже

Speed Cleaner и Phone Cleaner имеют признаки встроенных шпионских программ.

Приложения для очистки памяти смартфона, которые принято называть клинерами, зачастую являются инструментами для шпионажа. Они содержат рекламу и программы, благодаря которым можно дистанционно следить за пользователями. Об этом предупредили специалисты Роскачества, передает «Коммерсант ФМ» .

Специалисты Роскачества проверили 60 приложений из Google Play Market, главное предназначение которых - очистка памяти устройств на Android. Результаты проверки не порадовали. Было обнаружено, что подобные приложения буквально изобилуют рекламой. Ее не просто много, а буквально в избытке, что увеличивает шансы на случайный клик по рекламному баннеру, который ведет на фишинговую страницу.

Выявилось, что многие клинеры запрашивают совсем ненужные им доступы к различным функциям мобильного устройства - к микрофону и камере, геолокации, записи аудио и так далее. Также они проявляют весьма подозрительный интерес к окружающей Wi-Fi-сети.

Некоторые приложения для очистки памяти устанавливают на смартфон вредоносный софт.

«По меньшей мере два приложения — Speed Cleaner и Phone Cleaner — имеют признаки встроенных шпионских программ», - поведал Сергей Кузьменко, старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов.

Они, предупредил эксперт, запрашивают доступ к контактам и на управление звонками.

Это значит, что вредоносы могут и сами звонить кому-то, и принимать звонки.

«Приложение Phone Cleaner уже было полностью удалено. По второму мы также направили запрос в Google Play, чтобы и к нему ограничили доступ», - рассказал Кузьменко.

Он призвал не рассчитывать на безопасность приложений из Google Play Market или из AppStore и быть предельно осторожными, так как зловреды могут просочиться и туда. Также важно позаботиться о свежей версии антивируса и не предоставлять клинерам разрешение на доступ к функциям, которые им совершенно не нужны.