Apple может прекратить производство iPhone 12 mini во втором квартале 2021 года

Инвестиционный банк JPMorgan Chase дал прогноз относительно судьбы марки смартфонов Apple iPhone 12 mini. Как считают эксперты, американская компания вынуждена будет уменьшить или даже остановить их производство из-за низкого спроса. Об этом сообщает «iXBT».

Напомним, что iPhone 12 поступили в продажу в октябре 2020 года. В него вошли такие модели, как iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max и самая бюджетная линейка 12 mini. На данный момент последняя модель продается хуже остальных. На нее приходится 6% продаж от общего числа. Отметим, что бюджетный смартфон получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей.

В связи с этим эксперты JPMorgan Chase заявили, что компания Apple вынуждена будет сократить производство iPhone 12 mini на 11 миллионов штук, а во втором квартале нынешнего года ее производство может и вовсе прекратиться.

Если вдруг эти прогнозы сбудутся, смартфон 12 mini станет одним их самых недолговечных смартфонов в истории компании Apple. Однако есть вероятность того, что специалисты американской корпорации представят устройство в обновленной версии и снизят стоимость еще больше.

Ранее российские аналитики также сообщили, что iPhone 12 mini очень плохо продается в РФ.