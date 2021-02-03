Google защитит пользователей на Android от слежки разработчиков приложений по примеру Apple

Сегодня, 12:44

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Google защитит пользователей на Android от слежки разработчиков приложений по примеру Apple

Google защитит Android-пользователей от слежки разработчиков приложений по примеру Apple.

Пользователи становятся все боле требовательными в вопросе защиты своих личных данных на просторах Интернета. Теперь и Google по аналогии с Apple, разработавшей систему для iOS 14, намерена реализовать в Android новую функцию, призванную защитить своих пользователей от слежки разработчиков приложений. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Так, сейчас в Google проводится опрос заинтересованных - пользователей, разработчиков приложений и рекламодателей, а также обсуждение возможных вариантов ограничений на сбор персональной информации и отслеживание пользовательских действий в нескольких приложениях одновременно. Однако, скорее всего, эти ограничения не будут настолько строгими, как в iOS, поскольку корпорация считает нужным соблюсти баланс интересов всех сторон.

Прежде всего, корпорация и сама заинтересована в том, чтобы доля «слежки» за пользователями осталась, ведь цифровая реклама Google приносит ей баснословный доход, переваливший за сотню миллиардов долларов в год.

Скорее всего, как предположили журналисты, ИТ-гигант постарается обойтись без требования от разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на включение отслеживания данных. Однако, окончательного решения по поводу защиты своих пользователей в компании пока что не приняли.

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