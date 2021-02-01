Названы самые важные настройки, которые необходимо сделать в WhatsApp

Обновленные условия использования WhatsApp спровоцировали массовый отток пользователей. Но все равно мессенджером в силу разных обстоятельств и причин продолжают пользоваться миллионы людей. И им в обязательном порядке необходимо знать о настройках, которые важно сделать в приложении. Их перечислила «Российская газета» .

Сделать WhatsApp более безопасным можно посредством активации PIN-кода для дополнительного подтверждения при каждом новом входе. Включить его просто - надо проследовать в раздел «Двухшаговая проверка» в настройках учетной записи.

Активация биометрии для входа в WhatsApp - еще одна из важнейших настроек. Что надо сделать? Полный путь: Учетная запись > Конфиденциальность > Блокировка экрана. Далее необходимо прикладывать палец к дактилоскоперу либо смотреть на экран при каждом открытии этого мессенджера. Предполагается, что этот нехитрый способ поможет защитить переписку от возможного перехвата.

Эксперт Зак Доффман посоветовал выключить резервное копирование чатов. Он пояснил, что передаваемые мессенджером в облако Google или iCloud бэкапы сквозным шифрованием не защищаются. Поэтому с теоретической точки зрения преступники могут получить доступ. Но здесь следует хорошо подумать, так как при отключении резервного копирования пользователь рискует потерять всю переписку и доступ к своему устройству.