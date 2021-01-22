Apple в новой версии iOS добавила возможность разблокировки iPhone через Face ID в маске

Компания Apple адаптирует свои устройства под новые реалии жизни в условиях пандемии коронавируса. Защитные маски стали нашей обыденностью - без них сегодня никуда. В местах массового скопления людей без этого СИЗ находиться нельзя. В Купертино это учли, поэтому уже в первую бета-версию iOS 14.5 добавлена возможность распознавания лица пользователя в маске.

Правда, не все так просто. Для того, чтобы Face ID распознал пользователя в маске, у него на руке должны быть разблокированные Apple Watch. Аналогичным образом будет работать и разблокировка Mac.

Кроме того, в новой версии разработчики постарались исправить все прошлые ошибки, улучшили производительность и несколько расширили функционал.

В частности, новая iOS может похвастаться функцией конфиденциальности. Она позволяет пользователю запретить разработчикам отслеживать его данные в приложениях и сети для подбора рекламы по результатам анализа информации.

Также появится поддержка Xbox Series S/X и PlayStation - их можно будет с легкостью подключить к iPhone и iPad.