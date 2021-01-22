Названа стоимость убийцы флагманов от Xiaomi

Сегодня, 11:29

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Названа стоимость убийцы флагманов от Xiaomi

Рассекречена стоимость убийцы флагманов от Xiaomi.

В конце февраля обещают пустить на глобальный рынок новый смартфон Redmi - K40, который уже окрестили «убийцей флагманов». Правда, точные даты еще не называются. Об этом сообщает издание GizChina.

Однако о цене уже можно говорить: по информации от инсайдеров издания, она составит порядка 2999 юаней (35 тыс рублей). 

Если судить по опубликованным рендерам новинки, гаджет получил экран с отверстием под фронтальную камеру, а на задней панели - основную камеру с четырьмя объективами.

Известно, что будет минимум два варианта - с чипами Snapdragon 888 и Snapdragon 870. Кроме того, покупатель будет иметь возможность выбрать наиболее подходящий вариант, поскольку в продажу поступят как комплекты с зарядным устройством, так и без них.

Как отметили в издании, аккумулятор Redmi K40 будет емкостью 4 000 мА*ч, причем с поддержкой быстрой зарядки.

Ранее СМИ сообщали, что «убийцу флагманов» оснастили дисплеем Samsung AMOLED, изготовленный по той же технологии, что и у Xiaomi Mi 11.


 

 

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