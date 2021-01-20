Компания Honor презентовала смартфон Honor V40 5G отдельно от Huawei

Сегодня, 20:54

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Компания Honor презентовала смартфон Honor V40 5G отдельно от Huawei

Бывший бренд китайской компании Huawei представил свой новый смартфон Honor V40 5G без коллаборации с Huawei. Изюминкой новинки является возможность получения международной версии сервисов Google, информирует «iXBT».

Линейка Honor V40 5G стала первым продуктом после отделения компании от корпорации Huawei. 6,72-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 герц и разрешением 2676x1236 пикселей способен радовать пользователя великолепной картинкой более суток благодаря аккумулятору емкостью 4000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 ватт и беспроводной мощностью 50 ватт. Тройная камера с объективами разрешением 50, 8 и 2 мегапикселей отвечает за качественную фото- и видео-съемку, а процессор с чипом MediaTek Dimensity 1000+ имеет восемь гигабайт оперативной, 128 или 256 гигабайт встроенной памяти, а также поддерживает работу в сетях пятого поколения.

Минимальная стоимость Honor V40 5G в России стартует от 41 тысячи рублей, а максимальная комплектация с 256 гигабайтами встроенной памяти будет стоить не менее 46 тысяч рублей. На данный момент неизвестно, будет ли международный релиз новинки и в какие сроки он может состояться.

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