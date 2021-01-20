В LG подтвердили закрытие или продажу подразделения смартфонов

LG подтвердила закрытие или продажу подразделения смартфонов.

Компания LG Electronics в связи с убытками собирается закрывать свои мобильные подразделения. По этому поводу генеральный директор LG Electronics Квон Бонг-Сок 20 января разослал сотрудникам письмо, где предупредил о выходе корпорации с мирового рынка смартфонов. Об этом сообщает издание Korea Herald, ссылаясь на копию внутреннего письма Бонг-Сока.

«Поскольку конкуренция на рынке слишком высока, LG пора сделать трезвое решение и лучший выбор», — отметил Квон Бонг-Сок в своем обращении к сотрудникам.

Он добавил, что в настоящее время руководство LG рассматривает три возможных сценария: сокращение темпов разработки и производства смартфонов, продажа мобильного бизнеса, а также его окончательное закрытие.

Однако, по словам главы корпорации, сотрудникам нечего переживать по поводу будущей трудоустроенности, поскольку все специалисты сохранят свои места вне зависимости от выбранного сценария. По информации от инсайдеров, если мобильные подразделения все же закроются, 60% работников переведут в другие отделы компании и фирмы-партнеры.

Эксперты оценили убытки подразделения LG по производству смартфонов в 5 млрд вон (примерно 4,5 млрд долларов). И это за последние пять лет.

Однако, по оценке ряда журналистов, заявления главы LG о прекращении мобильного бизнеса звучат довольно подозрительно на фоне продуктивной работы компании над новинками в мире смартфонов. Например, на прошедшей выставке CES 2021 компания презентовала устройство с выдвижным экраном, созданное в рамках исследовательского направления Explorer Project.