Компания Apple в 2022 году планирует выпустить дорогую VR-гарнитуру

Вчера, 22:54

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Компания Apple в 2022 году планирует выпустить дорогую VR-гарнитуру

Компания Apple в 2022 году намерена выпустить дорогую VR-гарнитуру.

Как рассказал аналитик из агентства Bloomberg Марк Гурман, в 2022 году американский бренд Apple может выпустить свой первый премиальный шлем виртуальной реальности. По его предположению, гарнитура будет не самой удобной, да и стоить будет очень дорого. На данный момент уже готов прототип устройства.

По мнению Гурмана, цена VR-гарнитуры будет значительно выше подобных гаджетов от Facebook, Oculus и HTC - порядка 900 долларов. Видимо, устройство попадет в премиум-сегмент. При этом партия выйдет ограниченным тиражом в 180 тысяч единиц. 

Как уточняет источник, VR-гарнитура будет полностью автономной и будет работать без смартфона или планшета. Кроме того, ее оснастят по аналогии с другими моделями, несколькими внешними камерами и поддержкой функции распознавания рук.

Сейчас пока компания тестирует прототип шлема. По информации от некоторых источников известно, что с внешней стороны он отделан тканью для снижения веса устройства. Apple намерена обогнать конкурентов по технической части - включить в «начинку» гарнитуры самые мощные чипы и дисплей с высочайшим разрешением.

Предполагается, что новинка подготовит пользователей к очкам дополненной реальности, которые компания планирует выпускать массово. Там надеются, что это будет более востребованный продукт чем VR-гарнитура.

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