Компания Xiaomi разработала выдвижную камеру для смартфонов

На сайтах Управления США по патентам и торговым маркам и Всемирной организации интеллектуальной собственности появилась информация о том, что китайская компания Xiaomi предложила смартфон с необычным исполнением блока камер. То есть, это будет гаджет с выдвижным модулем, который скрывается в верхней части корпуса. Причем выдвигаться будут не компоненты с объективами, а отражательный узел.

Это позволит датчикам изображений оставаться внутри устройства. Осуществлять съемку и создавать автопортреты позволит отражательный блок, который способен поворачиваться на тот или иной угол. Помимо этого, можно осуществить съемку из нестандартных положений, а также панорамную съемку. За вращение блока отвечает небольшой электромотор. Конструкция камеры предусматривает использование нескольких сенсоров изображения.

Подобное решение является продолжением политики компании выпускать безрамочные гаджеты. Это сделает дизайн устройства более лаконичным.