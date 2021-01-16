В Роскачестве объяснили, как можно следить за человеком через смартфон

О том, как можно следить за человеком через смартфон рассказал глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Он объяснил, что современные технологии позволяют следить за человеком через смартфон очень просто, и для этого не нужны специализированные знания или навыки, пишет РГ .

Куканов рассказал, что следить за человеком через смартфон можно легальными и нелегальными способами. К примеру, родители могут использовать приложения родительского контроля, которые позволяют увидеть, где находится ребенок, какими приложениями он пользуется и кому звонит.

«Stalkerware или приложения-шпионы по сути представляют собой незаконный вариант таких же приложений, только для скрытной слежки, и попадают на телефон они, как правило, без ведома жертвы», - отметил Куканов.

Получив доступ к данным на смартфоне, злоумышленник может получить довольно много информации о пользователе. Понятно, что для рекламодателей важна информация, позволяющая наиболее эффективно подобрать таргетированую рекламу. Злоумышленник же может воспользоваться личными данными, чтобы получить доступ к картам, либо для шантажа, или в других преступных целях.

Но большую опасность представляет не сбор информации для рекламодателей. Следует опасаться вирусов, которые могут воровать личную информацию или платежные данные.

Поэтому стоит крайне взвешенно давать разрешения для приложений, устанавливаемых на смартфон, особенно, если это доступ к камере, микрофону, звонкам, изменению файлов в памяти устройства и отправке их через интернет. В случаях, когда возникают сомнения касательно целесообразности запрашиваемых разрешений для определенного приложения, лучше вообще отказаться от его установки.