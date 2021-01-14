Компания Samsung представила технологию цифрового ключа для автомобиля

Южнокорейский производитель электроники - компания Samsung провела мероприятие под названием Galaxy Unpacked 2021, на котором были представлены новый смартфон Galaxy S21 и еще одно изобретение - передовые технологий для авто.

Инженеры компании поработали над обновлением для своей автомобильной технологии SmartThings, посредством которой смартфон можно использовать как ключ для автомобиля, причем машину можно будет завести, остановить, открыть или использовать другой функционал через приложение. Разработчики применили технологию UWB, которая устанавливает связь авто с телефоном.

Примечательно, что эта технология совместима с устройствами, где есть NFC, то есть со всеми современными моделями. Это и является изюминкой устройства. Ожидается, что технология UWB может появиться в авто таких марок, как Audi, BMW, Ford и Genesis. Поддержку UWB должны обеспечивать и бортовые системы автомобилей. Со стороны смартфонов этот интерфейс поддерживают устройства семейств Apple iPhone 11 и iPhone 12.

Между тем эксперты отмечают, что работать система будет двумя способами. Либо машина сможет открываться при приближении владельца. То есть благодаря этой технологии автомобиль может разблокироваться, как только водитель подойдет к двери. Но, возможно, смартфон нужно будет приложить к кузову.