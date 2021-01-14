Apple вернет сканер отпечатка пальца в iPhone 13

Сегодня, 18:34

Александр Зуев

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Apple вернет сканер отпечатка пальца в iPhone 13

Американский техногигант Apple намерен вернуть сканер отпечатка пальца в iPhone 13 и убрать возможность зарядки нового устройства с помощью кабеля.

Ожидается, что возвращение идентификации с помощью отпечатка является одним из главных изменений в iPhone новой  генерации. Сканер на кнопке Home в последний раз использовался в модели 2017 года iPhone X и в бюджетном  iPhone SE2.

Стоит сказать, что пандемия коронавируса вызвала потребность в таком способе разблокировки: пользователи могут не снимать маску, чтобы получить доступ к гаджету. Помимо прочего, в некоторых случаях сканер отпечатка пальца работает быстрее FaceID.

Ходят слухи, что компания  рассматривала возможное удаление портов для зарядки. Судя по всему, Apple хочет повысить популярность платформы беспроводной зарядки MagSafe, что  станет  шагом на пути отказа от классических зарядных устройств после их удаления из коробки.

Ранее сообщалось, что Apple планирует сменить дизайн моноблочного компьютера iMac, внешний вид которого не изменялся с 2012 года.

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