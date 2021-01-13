В Windows 10 обнаружена убивающая систему файлов уязвимость

В ОС Windows 10 обнаружена уязвимость, способная мгновенно вывести из строя файловую систему. Об этом в своем микроблоге Twitter рассказал специалист по информационной безопасности Джонас Л.

По его словам, система NTFS на жестком диске убивается, если попробовать определенным образом получить доступ к атрибуту NTFS $ i30. Джонас Л. пояснил: атрибут индекса Windows NTFS или строка «$ i30» связаны с содержащим список файлов и подпапок каталогом.

Для того чтобы спровоцировать сбой, надо только ввести в командной строке команду из нескольких символов. ОС Windows, выполнив ее, предложит пользователю перезагрузку ПК с целью восстановления поврежденных записей и исправления индексации на диске.

Примечательно, что доступ к узявимости возможен абсолютно любому пользователю - для этого не надо обладать правами администратора.

«Известия» пишут, что кибермошенники могут получить к ней доступ удаленно, а сама команда может быть замаскирована под ярлыки или какой-то другой файл.