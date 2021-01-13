Samsung вслед за Apple отказалась от зарядки для смартфонов

Дурной пример заразителен, гласит народная пословица. Мировые лидеры по производству электроники в этом в который раз убеждают. Южнокорейский производитель Samsung последовал примеру американской корпорации Apple и свой новый флагманский смартфон выпустил уже без зарядного устройства в комплекте.

В разгар мероприятия Galaxy Unpacked представители бренда уведомили, что смартфоны линейки Galaxy S21 комплектоваться зарядными адаптерами не будут. Решение южнокорейский флагман аргументирует заботой об экологии.

Комплект, таким образом, будет состоять только из самого смартфона, зарядного провода и документов на устройство.

Слухи о том, что южнокорейский гигант возьмет пример из своего американского конкурента появились еще в минувшем году. СМИ обратили внимание на то, что Samsung неожиданно удалила из своих соцсетей все публикации, которые высмеивали Apple. В том числе и ажиотажный пост о том, что покупатели смартфонов Galaxy всегда могут рассчитывать на то, что в комплекте будет все необходимое.