Раскрыта мошенническая схема с курьерскими сервисами

Сегодня, 15:59

Александр Зуев

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Раскрыта мошенническая схема с курьерскими сервисами

В компании Group-IB, занимающейся информационной безопасностью, рассказали о мошеннических схемах. Как стало известно, русскоязычные мошеннические группировки  создают фейковые сайты курьерской доставки как для России, так и для пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Так, злоумышленники создали фишинговые сайты польского бренда Allegro и чешского — Sbazar, а также фейковые доски бесплатных объявлений украинского OLX, белорусского Kufar, французского Leboncoin. Мошенники планируют задействовать в своих аферах FedEx и DHL Express в США и Болгарии, СДЭК в Казахстане и США.

Впервые массовое использование схемы «Мамонт» было зафиксировано  летом 2019 года. Пик активности мошенников наблюдался в прошлогоднюю  весну. Летом минувшего  года было заблокировали 280 фейковых ресурсов, а в декабре их количество увеличилось в 10 раз – до 3 тыс. сайтов. На сегодняшний день действуют около 40 преступных групп и половина из них орудует вне России. Заметим, что в России ущерб от одной мошеннической операции составляет от 10 до 30 тыс. рублей, в Европе в разы больше, пишет anti-malware.ru.

Аналитики Group-IB установили, что 20 из 40 преступных групп ориентированы на зарубежные страны. Их доход составляет 60 тыс. 752 долларов в месяц. В целом 40 самых активных действующих преступных групп зарабатывают минимум  522 тыс. 731 долларов в месяц.

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