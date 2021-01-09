LG отзывает в России более четырех тысяч телевизоров

Южнокорейская компания LG отзывает более четырех тысяч телевизоров, проданных на территории России. Об этом сообщает Росстандарт на своем сайте.

Отмечается, что в рамках программы под отзыв подпадают 4009 телевизоров. Мероприятия по добровольному отзыву согласованы между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, и компаниями LG Electronics Inc. и «ЛГ Электроникс Рус».

Программа по отзыву будет проводиться из-за выявленной неисправности некоторых телевизоров, которые выпускались еще в 2016 и 2017, а также 2018 и 2019 годах.

Речь о случаях перегрева, которые приводили к повреждениям платы питания или задней крышки, из-за этого нормальная работа устройств была невозможна. При этом проведенная экспертиза показала, что риска распространения пламени или огня за пределы телевизора нет.

Под отзыв подпадают следующие модели телевизоров:

2016 года выпуска: OLED65E6, OLED65G6, OLED77G6.

2017: OLED65C7, OLED65E7, OLED65G7.

Две модели 2018 года: OLED77G7, OLED65W8.

И пять, датируемых 2019 годом: OLED77C8, OLED77W8, OLED65W9, OLED77C9, OLED77W9.

LG обещает произвести бесплатный ремонт или замену приборов с дефектами.