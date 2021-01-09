Глава Apple Тим Кук пообещал сегодня сделать «большой анонс»

Компания Apple готовит «большой анонс» и уже сегодня расскажет о своих планах. Об этом заявил ранее в интервью телерадиосети CBS глава Apple Тим Кук.

Основной темой интервью стали все же массовые беспорядки в Вашингтоне. Тем не менее, топ-менеджер не забыл упомянуть о сюрпризе, который готовит Apple. К тому же, изначально планировалось, что как раз «большой анонс» и станет главным предметом беседы.

Тим Кук рассказал, что 13 января Apple проведет «большой анонс». Известно также, что компания позиционирует представить не уже готовый новый продукт, а некую «важную инициативу». Поэтому не стоит надеятся на то, что сегодня будут презентованы новинки от этого бренда.