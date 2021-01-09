Эксперты МИРЭА научили россиян восстановлению удаленных фотографий на смартфоне

Как восстановить фотографии после удаления их с телефона рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Он объяснил, что на самом деле в большинстве случаев восстановить фотографию после удаления на телефоне довольно просто. Гораздо сложнее сделать так, чтобы доступа к этому фото не было ни у кого, кроме ее владельца, пишет «Прайм ».

В большинстве случаев фотографии хранятся в разделе «Галерея». И это приложение имеет свою корзину, в которой почти два месяца хранятся все удаленные фото. Достать их из этой корзины довольно просто. Главное, научиться заходить в нее, подчеркнул эксперт, добавив, что это умеют сейчас даже школьники из младших классов.

И, конечно же, если телефон связан с учетной записью пользователя в Сети, то фото может оставаться в хранилище, которое создается к каждому аккаунту после регистрации. В сетевых хранилищах, к слову, можно хранить не только фото, но и контакты.

Даже сменив телефон, можно подключиться к старой учетной записи и получить доступ к фотографиям, сделанным на предыдущем устройстве.

Также эксперт отметил, что в некоторых случаях для восстановления фото может понадобиться помощь специалистов. Но, возможно, фото попало на внешнюю карту памяти. Если телефон ее не видит, то можно через адаптер подключить ее к компьютеру.

Если возникла необходимость удалить фотографию отовсюду, то следует не просто стереть ее с памяти телефона и почистить корзину. Важно убрать ее и из сетевого хранилища. Но стоит понимать, что гаджет, подключенный к Сети, будет какую-то информацию отправлять сетевым ресурсам, к которым он привязан.